Milena Gabanelli, ma quale "Dataroom": l'unico obiettivo è attaccare la destra

Leggiamo: «Il termine “woke” deriva dal verbo “to wake”, “svegliarsi”, e ha una lunga tradizione nella comunità afroamericana: è un invito a vigilare sulle ingiustizie sociali». E ancora: «Dopo l’omicidio di George Floyd nel 2020 e l’esplosione delle proteste di Black Lives Matter, l’espressione woke coinvolge rapidamente tutte le minoranze oppresse del mondo, e diventa una vera e propria controcultura dei nostri giorni, portata avanti soprattutto dalle generazioni più giovani. I fondamenti del pensiero woke sono almeno tre: 1) lotta contro la discriminazione razziale, di genere, sessuale, coloniale, economica; 2) unione delle diverse forme di oppressione; 3) critica alle strutture di potere dove l’ingiustizia è sistemica, per riformarle». Insomma, da che parte stanno i “buoni” sembra già chiaro. Ma, se ancora ci fossero dei dubbi, basta leggere il seguito dell’articolo, in cui Gabanelli e Giordano si occupano dei nemici del “wokismo”. A partire, of course, dal temibile Donald Trump...

Ma quanto è bella la cultura woke. E quanto è brutta (e cattiva) la destra che a suddetta cultura non si vuole piegare. È questo, in sintesi, il messaggio della lunga inchiesta uscita ieri sul Corriere della Sera. Parliamo del consueto appuntamento settimanale con il “Dataroom” a cura di Milena Gabanelli. Questa volta scritto con Paolo Giordano e dedicato, appunto, al controverso tema del “wokismo”.

Trump, si legge, «ha sabotato ogni sforzo verso l’inclusione e la giustizia sociale. In nome della restaurazione del “senso comune”, della “libertà di parola” e del “merito”, ha innescato una cancel culture al contrario, con effetti ben più violenti degli eccessi che dichiara di voler correggere». E non è che in Europa le cose vadano meglio. «I partiti di destra ed estrema destra», concludono Gabanelli e Giordano, «imitano la propaganda antiwoke americana, ognuno declinandola secondo i propri interessi specifici. In Francia Marine Le Pen prende di mira il multiculturalismo; in Germania AfD mette sotto il cappello woke la battaglia contro i migranti; in Spagna Vox si batte contro le politiche gender perché corrompono la società; in Italia il governo Meloni ha messo nella sua agenda politica una legislazione contro il riconoscimento dei figli di coppie dello stesso sesso. Con la scusa di colpire l’estremismo woke, vengono così messe in pericolo libertà fondamentali molto più ampie, l’essenza stessa della democrazia».

Insomma, stringi stringi, se sei contro la cultura woke sei automaticamente antidemocratico... Ora, naturalmente Gabanelli e Giordano possono scrivere quello che vogliono, compresi articoli politicamente schierati come questo. È però più discutibile far passare un’analisi politica per un pezzo di data journalism.