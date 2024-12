Apostolico, l'ipotesi sull'addio alla magistratura: cosa rivela un "importante magistrato"

05 dicembre 2024 a

a

a

Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha accolto le dimissioni dalla magistratura del giudice di Catania Iolanda Apostolico. La richiesta di lasciare la magistratura da parte del giudice Apostolico e' stata approvata nella seduta del Plenum di oggi con una sola astensione. Iolanda Apostolico era finita al centro di polemiche per aver partecipato ad una manifestazione a favore dei migranti. Sui motivi dell'addio alla magistratura ci sono diverse ipotesi.

La prima, come riporta ilGiornale potrebbe essere legata a motivi personali: "Molti magistrati che rischiano la radiazione preferiscono dimettersi per evitare quest’onta ma non mi risulta che la Apostolico rischiasse un procedimento disciplinare per motivi così gravi", spiega una fonte. Un "importante magistrato" poi avrebbe rivelato sotto anonimato, sempre al Giornale, che dietro l'addio potrebbe esserci l’esposizione mediatica degli ultimi tempi e dunque la scelta di cambiar vita.

Il procuratore Musolino attacca: "Gli attacchi rivolti alla persona di Iolanda Apostolico hanno contribuito a farle scegliere la strada delle dimissioni. Credo che questo debba preoccupare tutti: esprime la mancanza di serenità che circola tra i magistrati e li rende meno autonomi ed indipendenti". Insomma ora le dimissioni della Apostolico vengono usate per regolare conti con esponenti politici. La Lega però ha affondato il colpo senza usare giri di parole: "Iolanda Apostolico ha lasciato la magistratura: meglio tardi che mai, ora potrà comportarsi come una esponente di Rifondazione comunista senza creare imbarazzi".