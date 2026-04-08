Occhio alla gelosia: si rischia di finire cornuti e mazziati

Se sospettate un tradimento, a volte è meglio non sapere e andare oltre. Oppure, se non resistete, è meglio assumere un investigatore professionista, che sa come raccogliere prove legalmente, piuttosto che cercare di farsi giustizia da soli, improvvisandosi “hacker in famiglia”. Anche perché a quanto pare la legge italiana è orientata a proteggere più le informazioni personali su WhatsApp che la fedeltà promessa all’altare. Il caso culminato nella sentenza di Cassazione (n. 19421/2025) non è solo una lite coniugale finita male, ma un manifesto giuridico dell’era digitale. La storia si svolge in una tranquilla provincia del Nord Italia, una coppia apparentemente solida e affiatata inizia a scricchiolare. Il marito sospetta, forse è solo gelosia, forse male interpreta alcuni comportamenti della moglie, ma un tarlo inizia a lavorare dentro la testa. E il nostro protagonista, che chiameremo “Mario”, decide di vestire i panni dell’investigatore fai-da-te. Approfittando di un momento di distrazione della moglie, che aveva lasciato il cellulare sul tavolo del soggiorno senza blocco schermo, Mario accede a WhatsApp.

Qui trova ciò che sospettava: una serie di chat inequivocabili con un altro uomo. Mario decide che la scenata con la consorte e il relativo polverone non gli porterebbero nulla di buono, piuttosto si può far fruttare l’amarissima scoperta: perché cornuto sì, mazziato no. E allora fotografa le schermate con il proprio telefono, garantendosi quelle che ritiene le prove per la sua “polizza di divorzio”. E porta la moglie in tribunale. Qui, la moglie non nega il tradimento, ma contrattacca: denuncia il marito per accesso abusivo a sistema informatico (ex art. 615-ter c.p.). La difesa di Mario è classica: «Il telefono era aperto, non ho violato nessuna password, e poi siamo sposati, non c’è privacy tra noi».

Risposta sbagliata, a quanto pare. La Cassazione ha stabilito che lo smartphone è un «domicilio informatico», perciò entrare nelle chat di qualcuno, anche se il telefono è sbloccato, equivale a scavalcare la finestra di una casa lasciata aperta: un’intrusione illegale. Il risultato? Mario non solo si è visto rigettare le foto come prova nel processo civile (perché ottenute illegalmente), ma è finito sotto processo penale. E invece di far pagare profumatamente il tradimento alla consorte si è beccato una condanna a otto mesi di reclusione (pena sospesa), oltre al risarcimento dei danni morali alla moglie. In pratica, per ottenere lui un assegno di mantenimento, Mario ha finito per pagare avvocati penalisti e rimediato una condanna a macchiargli la fedina penale. Com’era? Cornuto e mazziato...