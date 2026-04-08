Libero logo
Iran
Futuro Azzurro

Mohammad Hannoun, la Corte di Cassazione annulla l'arresto e rinvia al Riesame

mercoledì 8 aprile 2026
Mohammad Hannoun, la Corte di Cassazione annulla l'arresto e rinvia al Riesame

1' di lettura

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del Riesame che confermavano gli arresti del gip del tribunale di Genova nei confronti del presidente dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, Ra'ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji, in carcere con l'accusa di avere finanziato Hamas.

La Suprema Corte ha inoltre decretato inammissibili i due ricorsi della procura di Genova contro la scarcerazione, decisa dal tiibunale del Riesame in precedenza, nei confronti di Raed Al Salahat, 48 anni, difeso dagli avvocati Samuele Zucchini ed Emanuele Tambuscio e di Khalil Abu Deiah, legale rappresentante dell'associazione La Cupola d'Oro. Per quanto riguarda l'annullamento delle ordinanze di arresto, il Riesame avrà adesso dieci giorni per riesaminare il caso.

L'attivista e architetto palestinese di 64 anni arrestato a fine dicembre perché accusato di essere al vertice della cellula italiana di Hamas. Annullate con rinvio anche le ordinanze di custodia cautelare degli altri tre rimasti in carcere. In attesa di una nuova pronuncia del Riesame, Hannoun resta in carcere a Terni. Motivazione entro 30 giorni. 

tag
hannoun

In carcere per i fondi ad Hamas Hannoun, le Poste gli chiudono il conto ma lui vince la causa

Trame nell'ombra Giorgia Meloni "cagna": orrore islamico, l'intercettazione scuote l'Italia

Doppia morale Pd senza vergogna: grida allo scandalo per CasaPound ma tace su queste foto

ti potrebbero interessare

Otto e Mezzo, Gratteri gela Pd e M5s: "I 'no'? Non erano tutti per loro. Lasciate lavorare il governo"

Otto e Mezzo, Gratteri gela Pd e M5s: "I 'no'? Non erano tutti per loro. Lasciate lavorare il governo"

Occhio alla gelosia: si rischia di finire cornuti e mazziati

Occhio alla gelosia: si rischia di finire cornuti e mazziati

Andrea Valle
Iolanda Apostolico, il Csm promuove il giudice anti-governo

Iolanda Apostolico, il Csm promuove il giudice anti-governo

Pietro Senaldi
Iolanda Apostolico, il Csm la promuove ma lei si è dimessa: scoppia il caso

Iolanda Apostolico, il Csm la promuove ma lei si è dimessa: scoppia il caso