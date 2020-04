Paola Perego, incidente in quarantena: la foto che preoccupa i fan

24 aprile 2020 a

Paola Perego, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, si presenta con mascherina, scarpe da ginnastica, felpa e pantaloncini. E stampelle. Già, la conduttrice, che l'ha presa con filosofia, ci scherza su: "Niente Mondiali per la Perego", scrive nella didascalia che correda la foto. La Perego quindi cerca di rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute: si tratta infatti di uno strappo muscolare, una "distrazione del quadricipite". Tanti i vip amici che le hanno quindi fatto gli auguri per una pronta guarigione, da Rita Dalla Chiesa a Paola Turci. Con ogni probabilità, visto che la diretta interessata non lo spiega, si tratta di un incidente domestico avvenuto durante la quarantena

