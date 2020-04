Belen Rodriguez, collant e tacchi a spillo nella vasca: la fotografia pazzesca della showgirl argentina

24 aprile 2020 a

a

a

Quarantena... hard per Belen Rodriguez. La showgirl torna ad incantare su Instagram, con uno scatto mozzafiato. Ed assai peculiare. Già, chi di voi non si è mai messo all'interno di una vasca da bagno circondata da preziosi marmi, rigorosamente vuota e senz'acque, e indossando un vestitino bianco con ampia scollatura, collant neri e tacchi a spillo? Esatto, probabilmente nessuno, o quasi, lo ha mai fatto. Dunque ecco scendere in campo Belen Rodriguez, che si mostra proprio come vi abbiamo appena descritto. E quasi a confermare che anche per lei si è trattato di una prima volta, a corredo della foto, la showgirl argentina in forza a Mediaset ha apposto soltanto una spunta, una "v", come a dire: "Fatto". Intanto, godetevi la meravigliosa fotografia...

