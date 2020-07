Belen Rodriguez, provocazione in bikini: lingua di fuori e si abbassa l'inquadratura "pericolosamente"

18 luglio 2020 a

“Calma”, scriveva ieri mattina Belen Rodriguez, che si sta godendo un po’ di relax a Ibiza. La showgirl argentina ultimamente appare molto positiva sui social: chiaro l’intento di lasciarsi alle spalle tutto il gossip con Stefano De Martino, o quanto meno evitare di alimentarlo. Non che ce ne sia bisogno, visto che le voci sul presunto tradimento dell’ex ballerino di Amici e sul coinvolgimento di Alessia Marcuzzi continuano ad impazzare. Anche se i diretti interessati hanno smentito categoricamente e bollato le indiscrezioni come fake news, ma è difficile fermare il chiacchiericcio. Intanto da Ibiza Belen ha deliziato i suoi milioni di fan con un video pubblicato su Instagram in cui offre un’inquadratura generosa sul bikini che si adatta perfettamente al suo fisico scolpito, e concede anche una linguaccia finale.

