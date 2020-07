Alessia Marcuzzi, la foto di Alfonso Signorini manda in tilt i fan: "Stefano De Martino è dentro"

17 luglio 2020 a

a

a

Alessia Marcuzzi ancora al centro del gossip per il presunto flirt con Stefano De Martino durante il matrimonio tra il ballerino e Belen Rodriguez. A farsi una risata sopra con la conduttrice è il collega Alfonso Signorini. I due, dopo aver cenato insieme in un ristorante probabilmente sulla Costa Amalfitana, si sono lasciati andare a uno scatto. La foto, pubblicata da Signorini, è corredata da un: “Serata matta…PS. Stefano De Martino era dentro a pagare…”. Una vera e propria battuta quella dell'ex conduttore del Grande Fratello Vip che comunque ha scatenato diversi commenti: “Che uomo generoso…” ha scritto subito Cristiano Malgioglio, mentre sono stati tanti gli utenti che non hanno colto l'ironia del direttore del settimanale Chi.

Questa roba, su Instagram: Belen, feroce vendetta contro Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.