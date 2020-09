Elettra Lamborghini estrema: "Perché mia sorella Ginevra non era al matrimonio". Parole pesantissime, è finita in disgrazia

29 settembre 2020 a

a

a

La grande assente alle chiacchieratissime nozze tra Elettra Lamborghini e Afrojack era la sorella della prima, Ginevra Lamborghini. Assenza pesantissima. Dovuta a cosa? Voci e indiscrezioni miravano sul cattivo rapporto che ci sarebbe tra le due sorelle (quattro in totale, le altre due, gemelle, erano ovviamente presenti). E queste voci, di fatto, vengono confermate da Elettra Lamborghini stessa in un'intervista a Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 30 settembre, un servizio con immagini esclusive sul grande giorno che si è consumato sabato 26 settembre. "Come mai al matrimonio non era presente mia sorella? Accanto a noi c'erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo", ha tagliato corto Elettra Lamborghini. Parole che non hanno bisogno di alcuna spiegazione. Sui social, comunque, Ginevra ha voluto augurare il meglio alla sorella e ad Afrojack.

Il giunonico lato B in primo piano con orgoglio: la foto più spinta di Elettra Lamborghini | Guarda

Gonnellino su e scollatura da record, Elettra Lamborghini? Sconvolgente look da sexy-scolaretta | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.