Grande Fratello Vip, Stefania Orlando "put***a". L'incredibile insulto sfuggito in diretta, lei crolla in lacrime

09 dicembre 2020

Insulto choc contro Stefania Orlando al Grande Fratello Vip su Canale 5. A sconvolgere i telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini è Patrizia De Blanck, la contessa eliminata e ora salace "opinionista" in studio. Dopo aver definito "ipocrita e falsona" la showgirl, la mina vagante De Blanck ha perso il controllo dandole letteralmente della "put***a" in diretta. Alfonso Signorini ha lasciato correre, non i telespettatori che sui social hanno immediatamente chiesto a Mediaset fi "prendere provvedimenti", perché queste parole "non si possono sentire". Già una settimana fa la Contessa era esplosa in diretta contro Myriam Catania, urlandole a muso duro: "Zitta cretina, io non ho detto put***a alla Salemi". Evidentemente era solo questione di tempo, e persona. Nel frattempo, colpita dalle critiche che le sono piovute addosso, Stefania Orlando è scoppiata a piangere in sauna: "Non voglio che passi di me un'immagine sbagliata".

