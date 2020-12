Grande Fratello Vip, Dayane Mello, agguato sconvolgente: si avvinghia a Zenga, raptus di passione nel corridoio

31 dicembre 2020 a

Effusioni a sorpresa al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Andrea Zenga. Il figlio di Walter, neo-concorrente del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si è lamentato nei giorni scorsi di essere escluso dai "veterani", gli inquilini (ormai pochi) presenti nella casa dal primo giorno. Forse per questo Pier Paolo Pretelli e soci hanno pensato bene di organizzare uno scherzo (dolcissimo) ai suoi danni: dopo aver simulato il suono della sirena della regia, Dayane Mello viene convinta al blitz audace. La modella brasiliana si avventa su Zenga nel corridoio e lo bacia appassionatamente sulla bocca, cogliendolo alla sprovvista. Certo, il trasporto non è quello con cui Dayane si approcciava all'amica intima Adua Del Vesco, né quello di Pretelli e Giulia Salemi in piscina. Ma Zenga potrà accontentarsi, anche senza vischio.

