Chiara Ferragni in Alsazia, chi abbraccia: bomba su Fedez?

"Little roadtrip in Alsace", scrive Chiara Ferragni lanciando sui social una serie di immagini che la ritraggono, appunto, nel suo "piccolo viaggio in Alsazia". Scatti che immortalano la biondissima influencer tra paesini, fiumi, ruscelli, boschi, natura e luoghi esclusivi.

Un post, quello dato in pasto ai suoi milioni di follower su Instagram, che ha subito scatenato un tam-tam impazzito: Chiara Ferragni infatti fece un viaggio in Alsazia anni fa, per celebrare il terzo anniversario di nozze con Fedez. Anche a quel tempo tutto fu documentato su Instagram: borghi, vigneti, cicogne.

E insomma, c'è chi ha visto nella scelta di tornare in Alsazia un messaggio a Fedez, quasi una "proposta di pace", dopo la burrascosa separazione che ha scandito gli ultimi mesi. Ipotesi che, però, non trova particolari riscontri: insomma, l'ipotesi è da derubricare a semplice "speranza" di alcuni fan della coppia.