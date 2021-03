Chiara Ferragni e Fedez di nuovo genitori: ma sapete come hanno chiamato la figlia? Impensabile

Francesco Fredella 23 marzo 2021 a

a

a

Fedez e Chiara Ferragni diventano genitori. E’ nata Vittoria, seconda figlia della coppia dopo Leone. Dopo mesi di attesa è stato svelato ai fan il nome. Fedez, però, aveva lanciato qualche indizio come la lettera V, che lasciava intendere proprio al suo nome. A dare l'annuncio della nascita è stato proprio Fedez con un post su Instagram con tanto di foto e dedica. “La nostra Vittoria”, ha scritto. I Ferragnez volano in tendenza. Per Fedez e Chiara, è un momento d’oro. Anche la canzone di Fedez e Francesca Michelin, presentata a Sanremo, sta volando in classifica. Oggi, però, per il rapper è un giorno d’oro: la famiglia si allarga per la gioia di tutti i fan.

"Così ha falsato i risultati". Ecco "le prove" contro Chiara Ferragni, una bomba su Sanremo: tutta la verità sulla "scalata" di Fedez



Nei giorni scorsi, Fedez in un’Instagram Stories aveva brindato con le bollicine colorate facendo riferimento anche a Sanremo. Ma era chiaramente al settimo cielo per l’arrivo del secondo figlio e, con la sua genialità inconfondibile, ha fatto un brindisi con Aviva wines (omaggiando, tra l’altro, una start up tutta italiana).

Chiara Ferragni e Fedez, "patto segreto sul Festival di Sanremo". Il Codacons che cosa dice?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.