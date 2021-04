Forum, il giudice Francesco Foti e la donna rimasta incinta di un extraterrestre: lo sconcerto della Palombelli

17 aprile 2021 a

"Messa incinta da un extra-terrestre". A Forum, lo storico programma di Mediaset condotto da Barbara Palombelli, succede anche questo e il giudice Francesco Foti è costretto ad ascoltare sconcertato. È la stessa toga a raccontarlo in una intervista a Tele Più, insieme agli amatissimi colleghi spesso chiamati a riportare la calma in aula.

Racconta Melita Cavallo: "Ho dovuto battere il martello per riportare l’ordine. Cosa che non mi capitava mai durante le udienze in tribunale". Insomma, in tv l'indisciplina è decisamente più frequente. Si fa seria invece Simona Napolitani, che nella vita vera fa l'avvocato ed è dunque dall'altra parte della balaustra: "Quando tratto casi in cui c’è violenza nei confronti delle donne o dei bambini mi arrabbio molto".

I toni di Forum, però, sono leggeri, a volte naif, spesso sopra le righe. "Una volta si è presentata una signora che sosteneva di essere stata messa incinta da un extraterrestre", ricorda il giudice, considerato il più "televisivo" e divertente nel corpo giudicante della Palombelli. Secondo l'impeccabile Bartolo Antoniolli, in fondo, il problema in studio è solo uno: "L’elemento fondamentale è il problema di comunicazione. Perché le parti, non conoscendo il diritto, portano avanti discorsi non attinenti alle loro difese". E i telespettatori, a casa, se la ridono di fronte a scene come quella della corpulenta accusatrice che ha cercato di scavalcare la ringhiera per aggredire l'altro contendente. Alto che "problema di comunicazione". La speranza è che siano tutti attori, ma a sentire i giudici non è poi una cosa così certa.

