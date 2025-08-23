Lookman a Zingonia, accolto così dai tifosi Atalanta: striscione spietato

Libero logo
sabato 23 agosto 2025
1' di lettura

Ademola Lookman è tornato ad allenarsi, anche se da solo, in attesa che si concluda questa sessione di calciomercato. Il nigeriano ha rotto il rapporto con l’Atalanta per forzare la cessione all’Inter, che però non è arrivata. L’intenzione dei bergamaschi è di venderlo soltanto all’estero in caso di offerta giusta, avendo già ceduto Retegui e Ruggeri dell’undici titolare.

Se non dovesse essere trovata una soluzione di mercato, Lookman sarebbe costretto a rimanere e in tal caso sarebbe nel suo interesse provare a ricucire con l’Atalanta. Nel frattempo i tifosi hanno inviato un messaggio chiaro al giocatore: «La maglia va onorata, un’altra ca... non verrà giustificata».

Questo lo striscione appeso fuori dal centro sportivo di Zingonia: il destinatario implicito è ovviamente Lookman, che è stato multato dalla società per essere sparito nei giorni in cui teneva banco il possibile trasferimento a Milano, sponda nerazzurra.

