Fognini prova a fare il ballerino, nel cast di "Ballando con le stelle"

Fabio Fognini entra ufficialmente nel cast di Ballando con le stelle. Come per i precedenti annunci, anche questo è arrivato ieri con un video, postato sul profilo Instagram del programma.

L’ex tennista italiano, che ha chiuso la carriera con la splendida partita persa al primo turno di Wimbledon contro Carlos Alcaraz,ha scelto di comunicare la sua partecipazione al dance show di Rai 1 direttamente dal campo da tennis, simbolo della sua carriera: «Ciao a tutti, mi vedete ancora vestito da tennis, perché come ben sapete il tennis è la mia vita».

Ma ora è arrivato il momento di mettersi in gioco: «Però quest’anno ho deciso di scendere in pista, sarò presente a Ballando con le stelle. Prometto di metterci tanta passione e allegria, e spero di azzeccare qualche passo. Ragazzi ci vediamo presto», ha concluso lo sportivo. Il nome di Fabio Fognini va ad aggiungersi agli altri concorrenti. Nel cast sono stati confermati al momento anche la signora Coriandoli/Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Marcella Bella e Barbara DUrso. La prima puntata andrà in onda sabato 27 settembre in prima serata su Rai Uno.

