Highlander si trasforma in una donna

L’attrice scozzese Karen Gillan, celebre per i suoi ruoli in Doctor Who, Guardiani della Galassia e Jumanji, è pronta a indossare il tartan nel reboot del leggendario film Highlander. Ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram.

Nel nuovo film, Gillan interpreterà la moglie di Connor McLeod, l’immortale scozzese protagonista della saga, che sarà stavolta interpretato da Henry Cavill. Il ruolo fu iconicamente interpretato da Christopher Lambert nel film originale del 1986, affiancato da Sean Connery nei panni del mentore Ramirez. Le riprese del film inizieranno a settembre proprio in Scozia.

L’attrice ha espresso entusiasmo all’idea di portare la figlia a Inverness, condividendo sogni semplici ma sentiti: «Voglio portarla all'Eden Court Theatre, e al pantomime natalizio... (una forma di spettacolo teatrale musicale e comico, tipica del Regno Unito, che si svolge proprio a Natale, ndr) è il mio sogno più grande». La scozzese Gillan, attualmente residente a Los Angeles, ha poi rivelato di esseere entusiasta per l’inizio delle riprese. E ne ha spiegato poi il motivo: «Accetto più volentieri ruoli che si girano in Scozia. Sono sempre alla ricerca di scuse per tornare a casa.