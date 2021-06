Giorgia Soleri, bomba della fidanzata di Damiano dei Maneskin: ecco il suo orientamento sessuale, "la verità...?"

14 giugno 2021 a

Giorgia Soleri ha avuto un “boost” importante di popolarità da quando Damiano David ha deciso di rivelare pubblicamente la loro relazione. Il frontman dei Maneskin ha voluto mettere a tacere tutte le dicerie e le indiscrezioni sulla sua vita sentimentale, ufficializzando una relazione che va avanti da oltre quattro anni: i due erano riusciti a tenere il massimo riserbo attorno alla loro storia d’amore, fino a quando non è stato lo stesso Damiano a parlarne prima dell’Eurovision Song Contest 2021.

Ovviamente la ragazza ha visto aumentare a dismisura la sua popolarità, non solo sui social ma anche sui media, dato che è fidanzata con uno degli artisti più in vista del momento a livello globale. I Maneskin sono diventati un vero e proprio fenomeno culturale, grazie all’essersi affermati nel giro di pochi mesi sia a Sanremo che all’Eurovision. Giorgia Soleri ha deciso di non tirarsi indietro dinanzi alle molte domande, alcune anche scomode, che i suoi follower le hanno rivolto su Instagram.

Qualcuno le ha chiesto se l’ufficializzazione della reazione con Damiano fosse “in linea con il tuo femminismo”. Lei ha risposto così: “Cosa c’è di non femminista? Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?”. Inoltre Soleri ha risposto anche sul suo orientamento sessuale: “Io omosessuale? No, non l’ho mai detto. Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale”.

