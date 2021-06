Maneskin, Damiano David assalito: "Mi ha tirato a sé e leccato la faccia". Raptus sessuale: la donna impazzita per lui

10 giugno 2021 a

Damiano David dei Maneskin risponde a Emma Marrone e alla polemica innescata dalla cantante salentina sul "sessismo" all'Eurivision. L'ex vincitrice di Amici ha contestato ai media di aver esaltato la band romana e, a suo tempo, affossato la sua esibizione sul palco dell'ex Eurofestival nel 2014 a Copenaghen per mere questioni sessiste, a cominciare dalle critiche al suo abbigliamento.

"Da maschio sono privilegiato", ha spiegato un po' a sorpresa Damiano, che a Rotterdam si era presentato in tacchi, truccato e a torso nudo. "A lui non hanno detto nulla", si era lamentata Emma, riceveno le durissime critiche, tra gli altri, di Selvaggia Luarelli. "Il giudizio facile contro il femminile è più feroce, costante, svilente", conferma il leader dei Maneskin, intervistato da Vanity Fair. "Se io faccio tanto ses***o sono un f***o e Vic una put***a", ha spiegato senza mezzi termini, riferendosi alla sua compagna di band, la bassista Victoria De Angelis. "Dove io mi mostro forte sono un leader e Vic una dispotica e rompipal***e, che ha successo perché è bona. Da maschio sono privilegiato".

Parole che di certo faranno felici tante femministe, che vedono sessismo in ogni anfratto della società e in ogni frase. "I commenti sulla mia estetica sono incentrati solo sulla mia estetica e non vanno a insinuare nulla sulla mia professionalità e la mia competenza - prosegue Damiano David -, mentre le donne sono vittime di questo tipo di pensiero in maniera sistemica. Certo, mi è successo di ritrovarmi dal niente con una che tirandomi a sé per un selfie mi ha iniziato a leccare la faccia... 'Ma che vuoi, me l'hai chiesto?'. Il consenso esiste, ed è doveroso". Evidentemente, in quel caso, nessuno ha pensato di sporgere denuncia per molestie sessuali.

