Elisabetta Canalis, sotto il tailleur niente: topless brutale in primo piano, vietata ai minori

28 marzo 2022 a

Una Elisabetta Canalis da morire. Gli scatti viaggiano direttamente sul suo profilo Instagram. Foto da restarci secchi, meravigliose, provocanti, eccezionali. Immagini che arrivano a stretto giro di posta dopo quelle pubblicate direttamente dal bagnasciuga della spiaggia di Malibù, dove la showgirl sarda ha sfoggiato un costume intero color sabbia che ne impreziosiva le forme in modo letteralmente irresistibile.

Elisabetta Canalis da impazzire a Malibu: scollatura totale e visioni proibite, occhio al dettaglio | Guarda

In quest'occasione, Elisabetta Canalis si mostra con un tailleur bianco. Piccolo dettaglio: sotto non vi è traccia del reggiseno, così come si vede nel rullino pubblicato su Instagram. Insomma, uno "tsunami di topless". La Canalis si mostra così "svestita" in diverse location: il giardino della sua esclusiva villa e dunque in giro per Los Angeles. Ma la foto più "spinta" di tutte le altre è quella in cui scende dalla macchina: vietatissima i minori.

