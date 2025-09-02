Morte Emilio Fede, lezione di Mentana: ecco chi zittisce

Il mondo della televisione italiana perde un pezzo di storia: Emilio Fede è morto oggi, martedì 2 settembre, all'età di 94 anni. Prima di diventare un volto simbolo del Tg4, il giornalista aveva costruito una carriera solida e di prestigio, lavorando come inviato di guerra, conducendo il Tg1 e arrivando anche a dirigerlo.

Negli ultimi anni, la sua immagine pubblica è stata spesso legata alle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto, ma Enrico Mentana ha voluto ricordare il professionista dietro il personaggio mediatico, dedicandogli un sentito messaggio su Instagram. Parole che fanno riflettere. Una sonora lezione a chi ha troppo spesso dileggiato, denigrato Emilio Fede.

“Se ne è andato Emilio Fede, e tanti - anche solo per ragioni di età - ne ricorderanno solo il crepuscolo professionale e giudiziario. Sarebbe sommamente ingeneroso. Emilio Fede, vent'anni prima di Berlusconi e del Tg4, era già l'anchorman più conosciuto dei tg italiani”, scrive il direttore del TgLa7. “L'ho incontrato al Tg1 nel 1980, e le nostre vite professionali si sono intrecciate a più riprese. L'ho avuto anche come direttore nel 1982, un'era geologica fa”, ricorda Mitraglietta.