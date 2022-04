Elettra Lamborghini, "fuori tutto": l'accappatoio si spalanca, seno senza veli in primo piano

05 aprile 2022 a

a

a

Un "fuori tutto" come soltanto Elettra Lamborghini. Siamo a Las Vegas, Stati Uniti, dove si sono tenuti i Grammy Awards 2022, gli "Oscar" del mondo della musica. Casa sua, casa dell'ereditiera e cantante, casa di Elettra insomma. Insieme a lei, il marito Afrojack.

Elettra Lamborghini, incidente ad alto tasso erotico: sotto il vestito... come ballano i capezzoli | Guarda

Ma si diceva... il "fuori tutto". Già, perché prima di prendere parte all'esclusiva serata, ecco che Elettra Lamborghini si mostra sui social in un rullino di fotografie clamorosamente piccanti. "Mentre mi preparo per i Grammy", scrive in inglese. Ma a parlare una lingua universale sono le fotografie. Eccola in accappatoio di seta, truccata e seduta su una poltroncina nella sua camera d'albergo. E l'accappatoio si apre, clamorosamente, mettendo in mostra il seno nudo di una incontenibile e meravigliosa Elettra Lamborghini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.