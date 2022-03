Elettra Lamborghini, incidente ad alto tasso erotico: sotto il vestito... come ballano i capezzoli

08 marzo 2022 a

a

a

Elettra Lamborghini è volata a Sharm El Sheikh per alcuni giorni di vacanza insieme a un gruppo di amiche. Non è la prima “incursione marittima” dell’anno per la nota ereditiera, che per iniziare il 2022 era partita col marito Afrojack in direzione Miami, dove si era concessa anche una giornata in spiaggia.

Lingerie ultra-sexy e pose (molto) spinte: Elettra Lamborghini, gli scatti esplosivi mai visti prima | Guarda

La Lamborghini sta condividendo tante foto e anche qualche video della sua vacanza all’estero con le amiche. Non mancano ovviamente gli scatti in costume da bagno: in particolare il look sfoggiato in spiaggia ha colpito molto i suoi fan, ammirati dalle sue curve strabordanti che neanche i costumi riescono a mantenere. Ma è fuori dalla spiaggia che la nota ereditiera ha messo in mostra tutta la sua sensualità: ha infatti pubblicato una storia su Instagram in cui indossa un abito giallo scollato sotto il quale si vedono i capezzoli che si muovono a ritmo di musica.

Insomma, non mancano gli scorci hot nella vacanza della Lamborghini. La quale con le sue pose che accentuano il suo corpo sinuoso intriga tutte le persone che la seguono sui social. Stavolta però con lei non c’è il marito Afrojack, che è attualmente impegnato alla consolle in Australia: insomma, una vacanza tra sole donne.

Elettra Lamborghini, provocazione pura: semi-nuda muove il lato B... così. Vietato ai minori | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.