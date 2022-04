Jennifer Lopez insaziabile, "sesso garantito 4 volte a settimana": i dettagli hard del contratto prematrimoniale

29 aprile 2022 a

a

a

Un contratto prematrimoniale piuttosto bizzarro quello che Jennifer Lopez avrebbe fatto firmare a Ben Affleck. I due sono tornati insieme a distanza di anni, si erano già frequentati quando erano più giovani. Adesso è diventata virale la notizia di questi documenti, anche se non si sa se siano reali oppure inventati. Pare che la cantante abbia fatto firmare al compagno un contratto con una clausola hot.

Le Iene, il vestito da urlo di Belen Rodriguez? Cifre proibitive: ecco quanto costa (e quel precedente)

Il punto voluto da JLo ha fatto parecchio discutere e prevede che il suo futuro marito le garantisca quattro giorni di sesso a settimana. In attesa di una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati, la notizia - neanche a dirlo - è già finita sui giornali di tutto il mondo. Anche se i contratti prematrimoniali tra star sono sempre bizzarri, questo - se fosse vero - batterebbe tutti gli altri. Stando a quanto scrivono i media americani, la popstar sarebbe spaventata dalla possibilità che il suo futuro marito la tradisca. E un obbligo sessuale settimanale contribuirebbe a non far calare il desiderio sotto le lenzuola, scongiurando così il rischio di eventuali scappatelle.

Belen fa crollare lo studio: scollatura-monstre e minigonna inguinale, scorci proibiti | Guarda

Il passato di Jennifer Lopez, tra l'altro, potrebbe averla traumatizzata. Pare infatti che con il suo ex, Alex Rodriguez, sia finita proprio a causa dei tradimenti di lui. E anche in quel caso, prima delle nozze che poi non si sono più celebrate, lei gli avrebbe chiesto di firmare un contratto prematrimoniale chiedendo un risarcimento a molti zero in caso di tradimento.

Anna Tatangelo, seno al vento davanti al balcone: i passanti si fermano, le foto "vietatissime" ai minori | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.