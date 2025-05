Chiara Ferragni, la nuova borsetta? Cifre-choc quanto costa

Chiara Ferragni, oltre a essere stata la regina delle influencer, resta ancora un'icona di stile. Dopo l'anno burrascoso appena trascorso, con la separazione dall'ex marito Fedez e la storia d'amore con Tronchetti Provera, la Ferragni è tornata più in forma che mai. In attesa dell'estate, ha sfoggiato un look dal sapore primaverile. E una borsa che farebbe girare la testa a mezzo mondo. Di che si tratta?

L'influencer può vantare una collezione di borse di tutto rispetto. Ma ce ne è una che, oltre a essere molto costosa, è anche piuttosto rara. Il marchio è Hermès e, nello specifico, si tratta di una Birkin bag in pelle di coccodrillo marrone. Il modello si presenta con lucchetto e fibbie silver, fodera interna realizzata con l'esclusivo Toile Gm. Tutto ciò a giustificare una cifra da nababbi. Trattandosi di un pezzo in limited edition, è disponibile solo su e-commerce di moda, dove viene venduto a 67.300 euro.