Belen Rodriguez, Stefano De Martino non c'è? Beccata così: foto che parlano da sole

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme ormai da diverso tempo, anche se pubblicamente i due non hanno mai ammesso di essere nuovamente una coppia. Almeno fino all’ultima puntata de Le Iene, dove la showgirl argentina si è sbottonata un po’ sull’argomento per rispondere a una delle domande provenienti da Twitter. “Belen io un po’ ti capisco - il tweet di una ragazza - ormai è chiaro che De Martino è come il vino buono che invecchiando migliora. Me lo faresti assaggiare?”.

“Vuoi assaggiarlo? Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”, la risposta della Rodriguez che ha quindi confermato di essere tornata con Stefano, ma lo ha fatto lanciandogli una bella frecciata sui presunti tradimenti. Adesso Belen è stata fotografata da sola alla festa di compleanno di Giorgia Matteucci, amica nonché wedding planner (aveva organizzato anche il matrimonio della showgirl): tra canti e balli, la Rodriguez si è scatenata insieme alla sorella Cecilia e ai genitori Gustavo e Veronica.

Assente D Martino, che invece era a Napoli a rilassarsi tra le acque del Golfo sulla sua imbarcazione: Stefano era con gli amici, ma tutti scommettono che non appena rientrerà a Milano correrà dalla sua Belen. I due però dimostrano di sapersi divertire anche in solitaria…

