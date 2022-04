Belen Rodriguez, l'ex Antonino Spinalbese: "Una sposa, tutte le altre sono amanti"

Francesco Fredella 26 aprile 2022 a

a

a

Antonino Spinalbese - ex hair stylist - ha un vero e grande amore: sua figlia, nata dalla storia con Belen Rodriguez (finita da tempo). Per la prima volta si racconta in un'intervista fiume, molto lunga. Senza segreti. Non ama correre, chi conosce bene Spinalbese sa che è un ragazzo d'oro che pondera ogni singolo passo. E lo sta facendo anche con la sua nuova attività imprenditoriale.

“Vediamo come va, faccio un passo alla volta per capire cosa mi rende più felice. Oggi lo sono, l’imprenditoria mi rende felice. Però non voglio esagerare, voglio avere tempo per mia figlia. Per quel che riguarda la tv, vediamo: se ci sarà qualcosa che mi piace valuterò”, dice a RTL 102.5 News nel corso di Trends & Celebrities.

Antonino Spinalbese porta la fede al dito. "C’è inciso il nome di mia figlia, è un regalo che mi hanno fatto e ho apprezzato molto. Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti”, confessa. E ad un certo punto Antonino parla del futuro dicendo: “Ho smesso di pensarci per non crearmi preoccupazioni. Però io la vorrei col sorriso sempre, da mattina a sera, non mi importa cosa la possa far sorridere, basta che sia felice”, ha sottolineato". Il riferimento è diretto a sua figlia, Luna Marì.

“Ho fatto rinunce d’amore per mia figlia, ma non mi pesano. Se ami, non sono rinunce”, racconta ancora in radiovisione. "Sono sposato con mia figlia”, ribadisce. Nessuna traccia di un ritorno in tv. Nessuna possibilità di vederlo in un reality.





