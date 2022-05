Andy Carroll, scandalo a luci rosse: "A letto con lei, nuda". Prima del matrimonio, questa roba

27 maggio 2022 a

a

a

Andy Carroll è finito in pasto al gossip britannico per una foto all’apparenza piuttosto compromettente. Il calciatore inglese è ritratto mentre dorme accanto a una donna nuda, che non è la sua futura moglie. Tra pochi giorni Carroll dovrà infatti sposarsi con Billi Mucklow, famosa per essere una star dei reality britannici. Stavolta a finire in copertina è stato il calciatore, che si è dato alla pazza gioia durante l’addio al celibato festeggiato a Dubai.

Elettra Lamborghini, così al "party". Completino sadomaso, lo scatto da bollino rosso | Foto

La foto però sarebbe un grosso equivoco: soltanto un divertimento innocuo che sarebbe dovuto rimanere privato e che invece è diventato un caso bollente di gossip. La donna nella foto è Taylor Jane Wilkey, un’amica di Carroll era inclusa nei festeggiamenti insieme ad altre amiche e amici. Dopo aver fatto festa per tutto il giorno in un club di Dubai, pare che Carroll abbia invitato Taylor e due amici in un altro luogo, per poi fare un afterparty in hotel. A questo punto il calciatore sarebbe svenuto accanto alla donna, che ha scattato la foto compromettente e poi un’altra in cui indossa la vestaglia personalizzata di Carroll.

"Mi pagano per sedermi lì, nuda": chi è questa ragazza e come ha fatto a diventare ricca (nonostante il dolore) | Guarda

“Non ho dormito con lui - ha assicurato la donna al Sun - non è così, eravamo in tre nella stanza. È stata una giornata piena di alcol, eravamo tutti ubriachi. Siamo tornati nella suite di Andy e abbiamo sentito un po’ di musica, poi lui si è messo a letto ed è svenuto. Sono stata lì con il mio amico fino alle prime ore del mattino e ho scattato la foto per scherzo, non è successo nulla di sessuale”.

"Il raptus di Billy contro un suo amico". Martina Colombari rivela la follia di Costacurta: tutto per lei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.