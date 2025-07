Paolo Bertolucci stronca Musetti: "Come un tappo di champagne"

Wimbledon, come sempre, sta regalando spettacolo. Ma soprattutto tante sorprese. I grandi che si sono presentati a Londra non stanno avendo vita facile. Anzi. Rune ha perso al primo turno contro Harry. Medvedev è uscito contro Bonzi. Bublik, che aveva eliminato Sinner ad Halle, ha subito la stessa sorte contro Munar. E poi c'è la nota più dolente. Il nostro Lorenzo Musetti, che negli ultimi mesi era apparso in forma e pronto a competere con i più forti, è stato spazzato via da Basilashvili.

Ma che sta succedendo alle star del tennis mondiale? Forse il livello si è alzato rispetto agli scorsi anni, dove i Fab 4 - Federer, Nadal, Djokovic e Murray - dominavano la scena. Forse ci sono troppe partite. O forse le temperature, che in questi giorni si stanno registrando a Londra, stanno mettendo a dura prova i giocatori. Intanto il nostro Jannik Sinner ha vinto al debutto, raggiungendo così Carlos Alcaraz al secondo turno. Si spera che i due possano sfidarsi in finale per replicare il match storico del Roland Garros.