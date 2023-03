Aurora Ramazzotti demolisce il fesso: "Sei incinta da 6 anni?". E lei...

08 marzo 2023 a

Aurora Ramazzotti alle prese con le critiche e le polemiche sui social. Questa volta l'attacco da parte di un utente è partito dopo che la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha pubblicato un post nel quale parla di quanto sia importante lo sport nella sua vita, anche adesso che è incinta. Ebbene, qualcuno l'ha attaccata sostenendo di non poter più vedere la sua pancia, ormai troppo "socializzata".

L'influencer ha anche pubblicato una storia in cui si vede che un utente in privato le ha scritto: "Sei incinta da 6 anni o sbaglio?". Lei stessa, in realtà, ha ammesso che sui social spesso la gravidanza di qualcun altro sembra non finire mai. Proprio Aurora ha confessato di aver avuto lo stesso pensiero seguendo le gravidanze di altre persone sui social e ha ironizzato sulla cosa sperando di chiudere il discorso. Ma così non è stato. E oggi si è trovata di nuovo costretta a rispondere agli attacchi.

La Ramazzotti, quindi, ha pubblicato una storia in cui mostra il pancione e afferma: "A quelli che vedono i miei post e scrivono 'che palle questa, sembra che è incinta da una vita', ma dovete portarlo voi?". Una domanda lecita. E ancora: "Mi sfuggiva, perché se sentite il peso lo capisco, anche io mi sono rotta, ma voi perché? Perché? Cosa?".