Michelle Hunziker, "amicizia finita?". Una voce molto maliziosa

L'amicizia tra Michelle Hunziker e Serena Autieri è in crisi? A insinuare questa voce è il settimanale Oggi, secondo cui le due conduttrici, pur continuando a seguirsi sui social, avrebbero cominciato a frequentarsi meno rispetto al passato. Non è la prima volta che si parla di una presunta rottura tra le due amiche. Tra Michelle e Serena ci sarebbe stata qualche incomprensione già in passato, si dice per colpa di un presunto ravvicinamento tra la Hunziker e il suo ex marito Tomaso Trussardi. In realtà poi le voci furono subito smentite dalle dirette interessate sui social. "Le marette tra le amiche vere non esistono - aveva spiegato la showgirl svizzera - perché l'amicizia è una delle cose più preziose che una persona possa avere".

"Quando una persona ha un'amicizia bella come la nostra, beh no no no - aveva aggiunto Michelle -. Esistono però donne molto impegnate sempre in giro per lavoro e che quindi si vedono poco poco, ma da lì ad avere una maretta...". A farle eco la Autieri, la quale aveva ribadito che era solo per via dei rispettivi impegni lavorativi e familiari che negli ultimi tempi i loro incontri erano diminuiti. Sarà successo qualcosa di simile anche questa volta? Chissà. Per ora le due non sono intervenute sull'ultimo gossip.