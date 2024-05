Cecilia e Belen Rodriguez, addio al nubilato scatenato: cosa compare nel piatto

23 maggio 2024 a

Cecilia Rodriguez scatenata per il suo addio al nubilato in Andalusia. Insieme a lei la sorella Belen e alcuni dei suoi amici più stretti. Il tanto atteso matrimonio con Ignazio Moser è programmato per il prossimo 30 giugno. Cecilia sta documentando il suo viaggio con numerose foto e video sui social. In alcuni scatti, si è mostrata con un velo da sposa prima di andare al super party organizzato in suo onore e ribattezzato "Cechu se va a casar (Cecilia sta per sposarsi)".

E proprio questa festa ha regalato anche dei risvolti particolarmente piccanti. Nelle sue storie, la Rodriguez ha mostrato uno degli scherzi a cui è stata sottoposta: un piatto con dentro un wurstel decisamente hot dalla forma inequivocabile. Una composizione che le è stata preparata proprio per l'occasione. Nella villa che ha ospitato la comitiva, poi, canti e balli scatenati sono andati avanti a lungo.

La Rodriguez e Moser si sposeranno dopo sette anni di fidanzamento e una proposta di matrimonio ad ottobre 2022. Le nozze verranno celebrate nella campagna toscana e ci saranno 200 invitati. Il testimone di Cecilia sarà suo fratello Jeremias mentre Belen sarà la sua damigella d'onore. Lo stress del matrimonio, però, starebbe avendo delle ricadute sulla futura sposa. "Eccomi qui. Sono malata, ho appena misurato la febbre ma sono malata - ha detto la Rodriguez nelle sue storie -. Ho preso una tachipirina e spero vada via tutto presto perché domani è un giorno davvero importante. Devo dire che mi dispiace perché è un periodo davvero bello e felice della mia vita ma sono molto stressata. Il mio corpo evidentemente non regge tutto questo stress. Da questo punto di vista forse sono un po' delicata".