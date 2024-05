Alessia Marcuzzi, in bikini e senza trucco: "E le ventenni zitte..."

Roberto Tortora 21 maggio 2024 a

L’anno prossimo saranno passati trent’anni da quel 1995 in cui Alessia Marcuzzi saliva agli onori della fama come conduttrice e donna cupido nel programma “Colpo di Fulmine” in cui cercava di far incontrare e innamorare i ragazzi per strada. Eppure, a guardarla oggi, splendida 51enne, di giorno sembra non ne sia passato alcuno, a dimostrazione che non solo i 40, ma anche i 50 possono essere i nuovi 20. L’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram, poi, non mente e conferma il suo totale stato di forma eccezionale. Un costume da bagno minimal verde lime, uno specchio, capelli sciolti e lenzuola bianche del letto matrimoniale. Senza trucco, in bikini, con tutte le sue forme al posto giusto. Una “pic” e alcuni video postati nelle stories da sogno, in realtà una campagna pubblicitaria per un noto marchio di intimo e costumi da bagno.

La Marcuzzi si prepara all’estate insomma, tenendosi in forma con lo yoga e il pilates, curando il corpo con i suoi prodotti di bellezza per la skincare e respirando aria buona tra le colline di Viterbo con innumerevoli passeggiate nella natura. Una volta postate le foto, ha ricevuto in 7 ore quasi 4000 commenti, tutti complimenti a lei rivolti. La maggior parte, donne, scrive: “E le ventenni zitte”. Oppure: “Prova costume superata”.

E ancora: “Spettacolo che sei”. E non sono mancati i like d’aprrezzamento di amici e colleghi del mondo dello spettacolo, come la cantante Emma e la speaker Ema Stokholma. Un periodo d’oro, insomma, per Alessia, reduce dal successo di Rai2 con “Boomerissima”, dalla co-conduzione del dopofestival con Fiorello nel suo “Viva Rai2” e, soprattutto, dalla conduzione dell’ultima edizione dei David di Donatello. Ricca anche la sua vita sentimentale, l’anno scorso la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, mentre oggi sembra sia legata al giovane ballerino Jody Proietti. Qualcuno, in verità, l’ha accostata anche a Stefano De Martino, nell’ambito della sua turbolenta rottura con Belen Rodriguez, ma questa è rimasta soltanto una voce non confermata. Ufficialmente, oggi, la Marcuzzi è single.