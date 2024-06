Elodie seminuda nella fontana di San Babila: Milano in tilt

Roberto Tortora 03 giugno 2024 a

Elodie stupisce sempre e anche questa volta, per lanciare il suo ultimo singolo, ha deciso di strabiliare il pubblico con uno show del tutto inaspettato per modi, tempi e luogo soprattutto. La cantante e performer romana, infatti, ha scelto la rinnovata fontana di Piazza San Babila, a Milano, per esibirsi con il suo brano, fresco d’uscita, Black Nirvana e lanciare già ora due appuntamenti imperdibili per il 2025 con le sue esibizioni negli stadi, dal titolo inequivocabile: “Elodie – The Stadium Show”.

Due le arene che ospiteranno gli spettacoli della Di Patrizi: prima l’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano, il palco per eccellenza della musica pop e rock estiva italiana e internazionale, poi il 12 giugno si vola al sud, a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona, altro luogo iconico e magico dove esibirsi. Un’altra bella sfida per lei, reduce dal sold-out nei palasport con il tour “Elodie Show 2023”. Black Nirvana, intanto, è già disponibile in tutte le radio e su tutte le piattaforme di streaming online.

Elodie, con il suo corpo di ballo, si è esibita così in pieno centro a Milano sotto gli sguardi stupiti dei passanti, con un look a tinte rosa semi-nude e una chioma fatata da favole per bambini. Smartphone a tutta forza e centinaia di video per immortalare un momento unico e inaspettato. Elodie ha fatto centro anche questa volta. I biglietti del suo nuovo tour saranno disponibili online a partire da lunedì 3 giugno 2024 alle ore 14 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 8 giugno 2024 alle ore 11 ed è praticamente impossibile che non ci sia un rapido sold-out a 12 mesi di distanza.

Il brano è stato scritto in collaborazione con Jacopo Ettorre, Federica Abbate e ITACA, team che ha curato anche la produzione dello show cittadino, mentre per il look che ha scelto per sconvolgere i milanesi c’è lo zampino dello stylist Alba Melendo: completo nudo di Skims, il brand di Kim Kardashian, con micro top a fascia e pantaloni ciclista a vita altissima dall'effetto vedo non vedo, entrambi color pelle. Attilio Cusani, infine, ha curato il videoclip ufficiale del brano, con un immaginario accattivante, onirico e seducente, quasi tantrico. Firma indelebile di un personaggio come Elodie che sa stuzzicare l’immaginario dei fan come pochi.