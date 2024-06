Elodie alle nozze della madre? Clamoroso, ecco chi non c'era

09 giugno 2024 a

Un "giallo in famiglia" per Elodie Di Patrizi: che fine ha fatto Andrea Iannone? La popstar romana, che con la collega Annalisa si spartiste titoli, ascolti e pure meme su Instagram in qualità di ugola sexy della canzone italiana, ha partecipato alle nozze della (giovane) madre, Claudia Marthe, condividendo le foto più emozionanti su Instagram.

Nell'incantevole scenario di Villa Adelaide Tassera, scenografica e lussuosa villa in provinci di Como, la location per la festa scelta dagli sposini, Elodie appare raggiante e felice, quando scrive sui social "Auguri mammina e Francy".

L'occasione, il matrimonio tra mamma Claudia e il suo storico compagno Francesco Cramer, era l'occasione perfetta per un'altra uscita tra il privato e il mondano per una delle coppie più chiacchierate (e mediatiche) dello showbiz italiano, quella composta dall'interprete di Due e A fari spenti e Iannone, appunto, ex pilota di MotoGp (ed ex pure di Belen Rodriguez). Ma di Iannone, come detto, in quel di Como non c'era traccia.

Motivo? Non è dato sapere ma di sicuro nelle prossime ore diventerà motivo di indagine per tutti i cacciatori di indiscrezioni sentimentali d'Italia.