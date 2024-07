Andrea Delogu, "come mamma e figlio": la foto scatena il delirio 

15 luglio 2024 a

"Mamma e figlio": così un utente ha commentato una foto di Andrea Delogu e del suo fidanzato Luigi Bruno, col quale ci sono 16 anni di differenza. La coppia, che sta insieme da due anni, si mostra unita e affiatata. Purtroppo, però, non mancano gli hater, che non fanno che criticarli ingiustamente. Una donna, in particolare, ha preso di mira la foto che ritrae la conduttrice e il fidanzato insieme durante il concerto dei Coldplay.

La speaker radiofonica, però, non è riuscita a stare in silenzio questa volta. E all'hater ha risposto: "Ma lei ha questi atteggiamenti con suo figlio oppure suo padre ha avuto questi atteggiamenti nei suoi confronti? La sua mente vede una parentela in un'immagine sicuramente romantica ma evidentemente 'carnale'". E ancora: "Io non so che le è successo in passato o che dolori stia passando ma tutto si può risolvere e le assicuro che la famiglia non è quello che le sembra. E nemmeno una relazione amorosa a questo punto. Con tanto affetto".

Nei giorni scorsi, invece, la conduttrice aveva fatto preoccupare i fan dopo aver postato una foto dall'ospedale. In particolare, aveva fatto sapere di essere andata da un gastroenterologo per fare una gastroscopia d'urgenza, scrivendo: "Mi sento morire". Per fortuna, poi, la visita non aveva mostrato nulla di preoccupante. Il medico le aveva detto: "Sta benissimo, non è abituata a bere. Se non ha mai bevuto perché iniziare adesso?". Qualche ora prima la Delogu aveva detto di aver fatto due aperitivi ''abbondanti" in una settimana.