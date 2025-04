Donsky sbrocca: pallina in testa contro il nostro Agostini

A quel punto al bulgaro sono saltati i nervi quando la pallina gli è arrivata vicino, dopo la fine del punto. Dopo un doppio rimbalzo, così, ha colpito violentemente la palla con la volontà di sfogarsi e ha colpito alla testa Agostini, che si è parato con una mano ma ha subito il colpo. Sul campo è arrivato il fisioterapista che ha verificato le condizioni del tennista colpito. L’arbitro, di comune accordo, ha così squalificato la coppia, uscita dal torneo. Secondo il regolamento, il giocatore bulgaro riceverà in più una multa di almeno 500 dollari (circa 454 euro al cambio attuale).

Alexander Donski was defaulted earlier after smashing the ball in frustration following a missed break point, accidentally hitting his opponent Simone Agostini in the head.



Physio came on court, supervisor and umpire decided to disqualify him.



