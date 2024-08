Il Volo, Gianluca Ginoble in vacanza senza Piero e Ignazio: tam tam impazzito dopo questa foto

22 agosto 2024 a

a

a

Alla fine Gianluca Ginoble ha preso... Il Volo. Il componente del trio di (ex) tenorini più famoso della musica italiana (e amatissimo anche all'estero, dal mondo latino-americano agli Stati Uniti) si è regalato qualche giorno di meritato riposo e relax nella splendida Grecia.

Con lui non ci sono gli amici e colleghi Piero Barone e Ignazio Boschetto, ma per una volta l'attenzione a tratti morbosa dei fan non si è concentrata sulle voci di rottura che da mesi aleggiano sul gruppo a causa delle tensioni soprattutto tra Gianluca e Piero, ammesse peraltro senza troppi problemi dai due diretti interessati anche dopo l'ultimo Festival di Sanremo.

No, le foto che Ginoble ha pubblicato sul suo profilo Instagram, commentatissime, ha scatenato gli appassionati per la sorpresa riservata alla fine della lunga e dettagliata gallery. Dopo tramonti, mari, scorci suggestivi e pranzi succulenti, il buon Gianluca ha colpito al cuore i suoi fan pubblicando per la prima volta lo scatto in cui abbraccia sorridente una giovane ragazza bionda con il volto coperto, per non farsi riprendere dall'obiettivo. L'atteggiamento romantico e dolcissimo lascia intendere solo una cosa: la signorina è la nuova fiamma del cantante.

Il Volo, Tutti per uno finisce con il veleno: "Per colpa di giornalisti incapaci"

Apriti cielo, e soprattutto via con il coro di congratulazioni. "Ma io mi domando! Saranno fatti suoi della sua vita privata? E anche se fosse gay dov’è il problema? Sono sempre fatti suoi ! Ma che problemi avete voi mi domando!!!", sbotta un utente. Per il resto, però, i commenti in italiano, inglese, spagnolo e portoghese sono tutti più che soddisfatti e gioiosi: "Che bel posto, un amore greco per un principe greco, complimenti Gianluca, che Dio benedica la tua vita con questo nuovo amore che ti porta tante cose belle e ti rende felice, dobbiamo conoscere questa ragazza", "Finalmente! Non ti nascondere. Non nascondere il tuo amore per lei. Urlalo vivilo e fregatene del resto del mondo! Auguri!", "Le altre foto sono molto belle ma l'ultima mi ha fatto morire dentro".

Dramma per "Il Volo": morta Barbara Vitali in un frontale, lo straziante messaggio dei tre tenori | Guarda

Qualcuno però recrimina sulla precedente storia di Ginoble e arriva a definirlo addirittura un "cuore di carciofo": Per fortuna Eleonora (Eleonora Venturini Storaro, ndr) era l’Amore della sua vita. Il suo grande Amore... Ah ecco questi artisti sono tutti amanti dell'Amore. Se ne è subito dimenticato! Per fortuna anche che non vuole parlare della sua vita privata...".