Veronica Ferraro, "pasta al pesto e polpette": polemica per il menù del matrimonio

Polemica per il menù del matrimonio di Veronica Ferraro, l'influencer che nei giorni scorsi si è sposata con il produttore musicale Davide Simonetta. Qualcuno ha fotografato la lista delle portate e ha pubblicato il tutto sui social: la coppia ai suoi ospiti ha offerto pane e mortadella gourmet, pasta al pesto, polpette e infine la torta. Un menù che qualche utente ha considerato un po' misero. Alle critiche ricevute, l'influencer ha voluto rispondere con un tweet nel quale ha spiegato: "Quella pasta era un omaggio a mio papà e per me valeva più di qualsiasi piatto raffinato che potessi tranquillamente scegliere".

"La scelta del menù aveva per noi un significato che va oltre tutto - ha proseguito la Ferraro -. E i nostri invitati avevano un ampio buffet prima e la pizza dopo, tranquilli". In questo modo, la neo sposa ha replicato a chi l'aveva accusata di aver fatto "morire di fame gli invitati". Polemiche a parte, le nozze tra Simonetta e la Ferraro sono state un vero e proprio evento. Per giorni non si è parlato di altro sui social. Tra gli ospiti, tantissimi cantanti amici e colleghi del produttore, che si sono esibiti in esclusiva solo per loro: da Annalisa a Tananai, da Emma Marrone ai Negramaro.

