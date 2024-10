Chiara Ferragni, la foto che scatena il più clamoroso dei sospetti

23 ottobre 2024 a

Chiara Ferragni incinta? A scatenare il sospetto è la rivista Diva e Donna, che pubblica delle foto in cui l'imprenditrice digitale mostrerebbe il "pancino". Nelle immagini l'influencer indossa una gonna a quadri con giacca della stessa trama. In ogni caso, si tratta solo di voci non confermate. Intanto, per quel che riguarda la vita privata della Ferragni, pare che lei e l'imprenditore Silvio Campara si siano detti addio e che lui sia tornato dalla sua compagna.

I due, in realtà, non hanno mai ufficializzato la loro presunta relazione. Quest'estate, però, sono circolate parecchie voci su di loro. Stando ai rumors più insistenti, Ferragni e Campara sarebbero dovuti uscire allo scoperto verso Natale. Ora, però, le foto pubblicate dal settimanale Chi cambiano le carte in tavola. Campara è stato paparazzato mentre rientra nella sua casa di Milano in compagnia della fidanzata Giulia Luchi e dei loro due figli. Uno scatto che fa pensare a un ritorno di fiamma tra l'imprenditore e l'ex Miss Italia.

Chiara Ferragni, si separa anche la madre? Rumors: cosa ha pesato sul nuovo addio

Silvio e Giulia stanno insieme da molti anni. Secondo le voci della scorsa estate, però, l'arrivo della Ferragni avrebbe destabilizzato la famiglia e creato non poca confusione in Campara. Per tutta la stagione, quindi, si è parlato di una presunta relazione tra di loro, che però i diretti interessati non hanno mai confermato né smentito.