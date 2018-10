Già arrivato sulle coste siciliane e calabresi, l'uragano Medicane colpirà in pieno tutta l'Italia meridionale a partire dalla prossima settimana. Le copiose piogge colpiranno, in particolare, tra mercoledì e venerdì. Occhi puntati sulla Puglia che stando alle previsioni in tre giorni vedrà cadere un quantitativo di pioggia atteso di media in un mese. La protezione civile, ad ora, comunque non ha diramato avvisi o allarmi. Nel frattempo, alla mattinata di martedì 2 ottobre, sul brindisino è già iniziata un'intensa attività temporalesca.

La tempesta è considerata una delle più grandi e delle più forti degli ultimi anni, con venti che supereranno i 160 chilometri orari. Una bufera che si vede raramente sulle coste del Mediterraneo, destinata ad essere classificata nella categoria 1 o 2. La nascita di questo uragano, chiamato Medicane dall'unione di Mediterranean e hurricane, secondo gli esperti è dovuti ai contrasti delle temperature, superiori di circa 8° rispetto alla media stagionale che si registra nel tratto tra il Mar Ionio e il Mar Egeo, aree sulle quali impattano i venti freddi provenienti Nord-Est.