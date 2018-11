Prima era lo zafferano. Facile da rubare perchè facile da nascondere ovunque e con un valore al grammo elevatissimo. Nei supermercati andava a ruba, nel vero senso della parola, al punto da costringere tante catene a esporlo sugli scaffali con dispositivi anti-taccheggio o a tenerlo, addirittura, alle casse vendendolo solo su richiesta dei clienti. Già, ma con lo zafferano mica ci mangi. Col tonno, invece, sì. Anche quello ha dimensioni limitate ed è quindi facile da sottrarre. E alcune marche hanno prezzi da capogiro, oltre dieci euro a scatoletta, tali da garantire ai ladri buoni margini di guadagno.

Proprio il mercato nero del tonno ci sarebbe dietro a due episodi che oggi racconta Il Tempo, capitati a Treviso e a Roma. Nel primo caso, un 25enne nullafacente è stato sorpreso dai carabinieri mentre nascondeva in un cespuglio di una via della città veneta un sacco dentro il quale c'erano 80 scatolette. Nel secondo una quarantenne è stata "pizzicata" in zona San Pietro mentre usciva da un esercizio pubblico nascondendo in uno zainetto circa 200 scatolette sempre di tonno sott'olio.