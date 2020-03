Coronavirus, a Milano si fa sul serio: strade disinfettate con la candeggina

24 marzo 2020 a

Milano prende duri provvedimenti per fermare il coronavirus. Tra questi quello dell'Amsa (Azienda Milanese Servizi Ambientali) che ha deciso di disinfettare le strade. “Per il lavaggio delle vie normalmente viene utilizzata l’acqua – precisa l'azienda che si occupa della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani – ma in questo periodo impieghiamo una soluzione contenente ipoclorito di sodio (candeggina). Si tratta di un’iniziativa specifica partita il 13 marzo che andrà avanti almeno fino al 3 aprile. Il trattamento verrà fatto in tutte le strade per un totale di oltre 3.000 km“.

Una decisione che viene però dall'Amsa perché nessuna circolare del ministero della Salute o dell’Istituto superiore di sanità indica il lavaggio delle strade come misura di prevenzione contro l’epidemia. Si tratta dunque solo di una buona norma.