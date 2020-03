Guido Bertolaso choc: "Sono positivo al coronavirus. Ho la febbre, sono a casa: vincerò la battaglia"

24 marzo 2020 a

"Ho la febbre, sono a casa, ma vincerò la battaglia". Con queste parole, Guido Bertolaso, 70 anni, annuncia a tutta Italia di essere positivo al coronavirus. Una notizia triste, che colpisce dritta al cuore: era stato richiamato soltanto pochi giorni fa dalla Lombardia, come super-consulente per la gestione dell'emergenza e la costruzione dell'ospedale alla Fiera di Milano. Toccanti ed emozionanti le immagini del video circolato nelle ultime ore , che mostrava Bertolaso pronunciare un sentito discorso agli operai al lavoro in Fiera, esortandoli a fare il bene dell'Italia "così come ho sempre fatto io", ricordando infine loro come un giorno saranno felici di aver contribuito a questa battaglia. Ma questo maledetto Covid-19 non risparmia nessuno, neppure le persone di cui la Lombardia di Attilio Fontana e l'Italia intera, oggi, hanno più bisogno. E anche il numero di contagi tra i medici in tutto lo Stivale sta lì a ricordarlo.

"Sono positivo al Covid-19 - ha scritto Bertolaso sul suo profilo Facebook -. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell'ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia", ha concluso.