Coronavirus, il bollettino della Lombardia: "Trend in calo, ma mai abbassare la guardia"

"Trend in calo, ma mai abbassare la guardia". Questo l'avvertimento di Fabrizio Sala, vice presidente e assessore per la Ricerca della Regione Lombardia, con cui si apre l'ormai consueta conferenza stampa sul coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.292 (ieri erano 1.565), per un totale di 46.065 casi positivi totali registrati. Il bilancio totale delle vittime arriva dunque a 7. 7.960 , con un aumento nelle ultime 24 ore di 367 decessi. I pazienti in terapia intensiva sono invece 1.351, 18 in più di ieri.

Quest'oggi il governatore della Regione, Attilio Fontana, aveva accusato il governo "di aver ricevuto solo briciole". "E' passato un mese e mezzo dall'inizio dell'epidemia e stiamo ancora aspettando risorse e materiale, se non ci fossimo dati da fare autonomamente, se non ci fosse stato l'assessore Caparini a setacciare i mercati di tutto il mondo per mascherine e camici per i medici, noi avremmo chiuso gli ospedali dopo 2 giorni" ha confessato in uno sfogo contro Roma.