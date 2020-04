Coronavirus, l'Italia ha superato il picco e il 19 maggio raggiungerà 'zero decessi': la stima della Casa Bianca

07 aprile 2020 a

a

a

L’Italia ha superato la fase di picco e il 19 maggio raggiungerà il traguardo ‘zero decessi’. È la stima dell’Ihme, l’organizzazione dell’Università di Washington che fornisce i dati alla Casa Bianca e che ha pubblicato le proprie previsioni sull’evoluzione della pandemia in Europa. Affinché questo scenario possa verificarsi è però prerogativa fondamentale che l’Italia non allenti le misure, in particolare quelle di distanziamento sociale, ed eviti un rimbalzo dei contagi. Dai numerosi grafici contenuti nel rapporto americano, si evince anche che il superamento della fase di picco non riguarda tutte le regioni: se la Lombardia, quella maggiormente colpita dal virus, sembrerebbe essersi lasciata alle spalle il peggio (almeno per ora), la Calabria e la Puglia dovrebbero raggiungere il picco rispettivamente il 7 ed il 16 aprile.

“Milano? Il virus può esplodere”. Decessi triplicati, città condannata a morte lenta: “Perché non può riaprire”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.