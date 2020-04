Il 24 aprile in omaggio con Libero, un libro sul Coronavirus

16 aprile 2020 a

Venerdì 24 aprile il nostro giornale ha deciso di regalare un volume speciale in abbinamento al quotidiano. Quel giorno, infatti, insieme alla vostra copia, in edicola troverete gratuitamente anche «Covid-19 Il Virus della Paura». Il primo libro espressamente dedicato all’argomento, a cura dell’infettivologo Massimo Andreoni e dello psicoterapeuta Giorgio Nardone. Un allegato che intende fornire uno strumento di riflessione in più ai nostri lettori, in questi tempi d’incertezza e confusione, il cui contenuto intende divulgare correttamente scienza e informazione ai tempi del Coronavirus.

Il volume di 192 pagine, arricchito da foto, interviste e approfondimenti, è dedicato in particolare a Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi, Milano e a tutte le province italiane colpite dal virus. Ma, più in generale, rappresenta un omaggio a tutta la popolazione italiana, che ha resistito e ancora resiste in questa inedita fase pandemica.

È quanto mai necessario spiegare la verità su un argomento ancora poco chiaro e, soprattutto, allontanare dalle «fake news» le generazioni presenti e future, con argomentazioni come quelle contenute nel libro. Per questo, in ciascun capitolo si affronta un argomento ad hoc: dal «paziente zero» alla città di Wuhan epicentro della pandemia; dalle testimonianze degli operatori sanitari italiani alle speranze per la ricerca di un vaccino; dalla storia dei virus precedenti come Ebola, Sars; dai pipistrelli alle «fake news»; dalla geopolitica alle speranze per il futuro.

L’opera è finalizzata anche a comprendere le dinamiche dei rischi connessi alle epidemie, e le loro possibili conseguenze sanitarie, sociali, politiche ed economiche a livello internazionale. Un libro che, in definitiva, intende onorare la scienza e la classe medico-sanitaria, diffondendo cultura e rendendo un doveroso tributo a coloro i quali hanno perso la vita a causa di questa epidemia.

