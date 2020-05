Che tempo che fa, Saviano insulta i commercialisti: "Legami con il crimine organizzato". Salvini: "Infamia in diretta Rai"

25 maggio 2020 a

“Quando un’azienda inizia ad andare in crisi, la criminalità organizzata avvicina i commercialisti. E loro dicono c’è quella persona, c’è quella società che è interessata”. Così Roberto Saviano si è espresso nell’ultima puntata di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 2 la domenica sera, scatenando un putiferio e attirando le critiche dei commercialisti, che hanno immediatamente replicato. “Le sue parole sono di una gravità assoluta - ha dichiarato il presidente Massimo Miani -, sostenere che i commercialisti italiani segnalano alla criminalità le aziende in crisi è quanto di più lesivo dell’onorabilità di 120mila professionisti economici quotidianamente in campo per la legalità, oltre che al fianco di imprese e cittadini”. Le dichiarazioni di Saviano nel salotto di Fabio Fazio non sono sfuggite neanche a Matteo Salvini, che ha espresso la solidarietà sua e della Lega ai commercialisti, vittime di “un’infamia pronunciata in diretta tv sulla Rai, il che la rende ancora più grave e inaccettabile”. Il segretario del Carroccio ha anche annunciato un’interrogazione parlamentare: “È lecito attendersi scuse immediate, di Saviano e di Fazio”.

