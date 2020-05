Coronavirus, il bollettino: in Lombardia il 68% dei nuovi contagi, 13 Regioni con meno di 5 casi

29 maggio 2020 a

Resta la Lombardia il cuore nero del contagio da coronavirus. Resta stabile il numero di nuovi casi positivi al Covid-19 su base quotidiana ma è nella regione-focolaio che si concentra il 68% di nuovi pazienti. In 13 Regioni, invece, da ieri sono stati individuati meno di 5 nuovi positivi. Sono i dati del consueto bollettino della Protezione civile sulla pandemia in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 516 nuovi casi, 77 in più rispetto alla rilevazione precedente. Ma, appunto, il 68% dei nuovi casi, 354, è stato registrato in Lombardia. Il totale delle persone positive al Covid-19 nel nostro Paese da inizio emergenza arriva invece a 232.248 mentre resta costante il calo delle persone attualmente positive che è di 46.175, con una decrescita di ben 1.811 assistiti rispetto a ieri.

Sono 87 invece le persone decedute nelle ultime 24 ore che portano il totale a 33.229. Ieri erano state 70. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 152.844 con un incremento di 2.240 persone rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 475 sono in cura presso le terapie intensive (14 pazienti in meno rispetto a ieri) mentre 7.094 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 285 pazienti. Quanto al numero di tamponi totali effettuati arriva a 3.755.279, 72.135 nelle ultime 24 ore ed in lieve calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 75.893. Sono invece 2.368.622 le persone sottoposte a test. Nel dettaglio dei dati regionali, oggi si registrano 0 nuovi casi in 6 regioni: Abruzzo, Umbria, Valle d'Aosta, Calabria, Basilicata e provincia autonoma di Bolzano. Oltre a queste Regioni, si registrano meno di cinque casi in Toscana (2), Marche (4), Puglia (1), Trento (3), Sicilia (2), Sardegna (1) e Molise (1).

