Coronavirus, il bollettino: 11 le regioni senza nemmeno una vittima. Ma la Lombardia soffre ancora

I dati della Protezione civile sul Coronavirus in Italia oggi 30 maggio parlano di 6.680 (-414) ricoverati con sintomi. In terapia intensiva 450 (-25). In isolamento domiciliare 36.561 (-2.045). Il totale degli attualmente positivi è di 43.691 (-2.484). Tra dimessi e guariti si contano in totale 155.633 con una variazione rispetto a ieri di 2.789 casi. I morti nelle ultime 24 ore sono 111, per un totale di 33.340. I casi totali dall'inizio della pandemia nel nostro Paese sono: 232.664 (+416). I tamponi effettuati sono 3.824.621 (+69.342). E anche se assorbe quasi il 50% dei contagi delle ultime 24 ore, questa volta migliorano nettamente anche i dati della Lombardia, che conta 221 casi contro i 354 di ieri. La nota negativa di giornata sono i decessi, che salgono da 87 a 111.

Oggi per la prima volta sono 11 le regioni senza nemmeno una vittima: si tratta di Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna. E si registra una sola vittima nelle Marche e una in Sicilia. Inoltre la Lombardia è l'unica regione che oggi fa registrare più di 10 vittime.

